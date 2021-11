Scholarship la sem chhuah loh hriatthiam har ti

Mizo Students’ Union (MSU), Gen. Hqrs., Aizawl chuan thuchhuah siamin, Central sawrkara Ministry of Tribal Affairs aṭanga kum 2020-21 Post Matric Tribal Scholarship to Scheduled Tribe Second Installment sem hmabak, November ni 2, 2021 a an lo thun tawh tun thlenga zirlaite bank account a thun a la ni thei lo leh, Finance Department-a hun rei tak file tihkhawmuan nia an sawi chu hriatthiam har an tih thu leh, Mizoram sawrkar hian zirlaite a ngaihsak tawk lohnaah MSU chuan an ngaih thu an tarlang.

MSU chuan zirlaite scholarship chungchangah kumtin nasa takin hma a la ṭhin tih an sawi a, kum 2020-21 atana zirlaite dawn tur 1st installment state sawrkar-in hun rei tak zirlaite hnena sem mai lova,a tih khawmuan chu hmalak nghal niin, zirlaiteah sem chhuah a lo ni tawh tih an sawi a, kum 2020-21 2nd installment erawh Central sawrkara Ministry of Tribal Affairs aṭanga hun rei tak state sawrkara thun a nih loh avangin state sawrkar pawh ngaihchan reng niin, zawldawh taka zirlaite’n lo nghak hram hram turin an chah a, chutihrualin, zirlaite chanvo state sawrkar kut aṭanga hun rei tak tih khaw-muan a la ni chho ta zel chu MSU chuan lungchhiatthlak a ti takzet a ni tih an tarlang.

Zirlaiten nghaklel taka an thlir leh an mamawh em em scholarship chu tun thla ni 22, ral hma ngeia zirlaite bank account-a sem chhuak turin MSU chuan sawrkar an phut a, hun tiam ral hma ngeia zirlaiten an dawng lo a nih chuan zirlaiten an chanvo dik tak an hmuh theihna turin a ṭul dan ang zela che chhuak thei tura lo inring turin MSU chuan zirlaite an ngen bawk a ni.