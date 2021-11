Bialtu MLA-in tui lian buh leh a thlai a chim chhiatna Mat phai a tlawh

Inrinni khan Serchhip bialtu MLA Lalduhoma chuan tunhnai ruahsur nasa avanga tui lianin buh leh thlai a chimchhiatna hmun Mat phai a tlawh.

Bialtu MLA hian tui lianin harsatna a thlen huan leh loneitute chu kâwmin, an harsatna neihte a ngaihthlaksak a, huan neitute chuan tuilianin an thlai chi thlakte a len bo sak vek avang leh a tlai hma ngeia thlai chi thar (a bikin zikhlum chi) thlak ṭhat leh a ngaih thu te, manto tak taka Bazar aṭanga thlai chi lei leh chu an harsatna pakhat a nih thute an lo sawi a, Bialtu MLA chuan Mat zawlpui phaia Lo/Nul siamtuten dan pangngai a buh leh thlaite an thar chhunzawm leh theih nan sawrkarah thil awmzia a thlen dawn thu leh, hun rei lote lo ngaichang phawt a, sawrkar aṭanga hmalakna a awm loh chuan bialtu MLA a nih anga a ṭul anga hma a laksak tur thu sawiin, Zawlpui phai leileta buh seng mekte leh la seng tur ṭhenkhatten Mat lui lian avanga harsatna an tawk chu pawi a tihpui thute a sawi bawk.

Bialtu MLAhian Serchhip Mat phaia zau hrang hrangte a fangkual a, huan/loneitute nen inkawmna an neih bakah tui lakna turte, Feh kawng (Link Road) laih belhna tur te, Zawlpui Zau hrang hrangten awlsam zawk a Mat lui an kânna turte a enpui nghal bawk a ni.