Serchhip District-ah hri kai boral 15 ni ta

Lalzamliani (72) W/o Upa C.Petera (L), Serchhip Hmar Veng, DCHC Serchhipa enkawl lai chu Covid-19 vangin nimin tlai dar 3:58 khan a boral a, ani hi October ni 30-a hri a kai tih hmuhchhuah niin, natna dang nei a ni a, nizan khan lumenpui niin, vawiinah vui liam a ni ang.

Heti hian Serchhip District-a Covid-19 hri kai nunna chân chu mi 15 an ni ta a ni. District chhunga hri kai hmuhchhuah zawng zawng hi mi 4758 an tling tawh a, hetihlai hian hri kai enkawlna hmun dama chhuahsan chu mi 4405 niin, nimin khan hri kai enkawlna hmun chhuah-san hi mi 19 awmin, Inrinni khan mi 58 an awm a, tunah hian hri kai enkawl lai mi 342 an awm mek a, Inrinni leh nimin khan hri kai hmuhchhuah hi mi 32 an awm a ni.