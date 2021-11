Serchhip Sub-Hqrs. YMA-in Thentlang 4C-ah tanpuina an pe

Serchhip Sub-Hqrs. YMA chuan nimin (4.11.2021) khan Thentlang 4C ṭanpui nan thilpek an hlân.

Thilpek hlan tur hian K.Laltlanmawia Sub-Hqrs. YMA Asst. Secretary leh SEC Member pahnihte Thentlang khuaah hian kalin, Thentlang Branch YMA Vice President Lalṭhuamliana leh a thawhpuiten an lo dawngsawng a, K.Laltlanmawia chuan Thentlang khuain hri an tuar chu Sub-Hqrs YMA-in a hria a, pawi an ti takzet a, an theih anga ṭanpuina pek hi an duh a ni tiin, Sub. Hqrs YMA huam chhunga khaw ṭhenkhat, he hri avanga buai ve tho Keiṭum leh Serchhip Vengchung, Serchhip Darnam leh Khawbel te pawh ṭanpuina an lo pek tawh thu a sawi bawk.

Thentlang 4C hnena Sub-Hqrs. YMA-in an pekte hi – Buhfai Bag 2, Dal bag 1, Tel Case 1 bakah, Pawisa fai ₹5,000/- a ni a, he’ng thilpek atana YMA-in a senso zawng zawng hi ₹12,900/- a ni.

Serchhip District chhunga mi, Thentlang khuaah hian thla hlui October ni 21 aṭangin Covid-19 hri vei hmuh ṭan a ni a, hri vei tawh zawng zawng hi mi 66 an tling tawh a, an khuaah hian 4C pahnih, Thentlang Middle School Building-ah leh Presbyterian English School Building-ah te an din a. Tunah hian Presbyterian School lama mi chu tihtawp a ni leh tawh a. Tun dinhmunah hri vei dam tawh hi mi 44 niin, hri vei mek 22 an la awm a ni. He’ng tuna hri vei mek te hi 4C-ah 13 awmin, a dang te chu Home Isolation-in chhungkaw 6-ah enkawl an ni. Tunah hian chhungkaw 2, an vaia hri vei mek an awm bawk.

Thentlang khuaah hian chenna In 153 awmin, mihring hi 800 an awm a. Bialtu MLA, Er. Lalrinawma, Tuikual North VLTF, Khawbel VLTF leh Baktawng Tlangnuam aṭang tein 4C ṭanpuina sum fai leh ei tur chi hrang hrang an lo dawng tawh bawk a ni.