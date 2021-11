Ramhlun Venglai CC lakah Serchhip DCA an chak zo lo

Serchhip District Cricket Association chuan President’s Cup 2021-ah Nilaini khan First Division club ṭha Ramhlun Venglai Cricket Club an hmachhawn a. Inkhel hmuhnawmah run 45 in an tlawm.

Serchhip DCA hi Cricket Association of Mizoram hnuaia club zawng zawng tel theihna President’s Cup ah kumin hi an vawikhat telna a ni a. Sihhmui a Suaka Cricket Ground a inkhelah a vawm hmasa zawkah an ṭang.

Vuak hmasak thlang Ramhlun Venglai in over 20 chhungin run 131 an siam a. Ball 23 aṭanga run 39 siam Vanlalrinzuala a che ṭha a, Vanmalsawma (29) leh Lalhmachhuana (24) te an ṭangkai bawk. Serchhip bowler zingah Zoramthara chuan wicket hnih a la a, Lalawmpuia leh Dr. Lalrintluanga Sailo ten wicket khat ve ve an la.

6.55 aia sang run rate mamawh chungin Serchhip DCA in vua a, chak turin 132 an mamawh. Bowler nei ṭha RVL lakah Dr. T. Lallianzela’n run 18 a siam a, Zoramthara leh Amlanjit Hazarika ten 17 leh 13 an thawh bawk a, amaherawhchu RVL bowler te ngam lovin run 86-ah an out zo.

RVL bowler zingah Lalrinfela Zadeng leh Reuben Lalhruaizela ten wicket thum ve ve an la a, over 18.3-ah an khingpuite innings an titawp.

Inkhel hmasa zawkah Zotlang Cricket Club in wicket 4 in Upper Republic Cricket Club an hneh ve bawk a. Zotlang CC tan captain R. Lalzahawma chuan run 42 a siam chu an chak nan a ṭangkai hle.

Upper Republic tan Lalramsanga leh Dharmender Manjhi ten wicket hnih ve ve la in an bowler rualten Zotlang chelh theih beiseina nei mahse over 19.2-ah Zotlang in 103 an siam.

Vuak hmasak tir Upper Republic tan Laldinsanga leh Malsawmdawngzela ten run 19 leh 17 an siam a, midang pathumin run 10 aia tam thawh bawkin an ṭanrual avangin run 102 an siam.

Man of the match a thlan R. Lalzahawma leh Lalchhuanmawia ten RVL tan wicket hnih ve ve an la a, Vimal Sunar chuan wicket thum a la.