Start-up-ah India hmahruaitu a ni mek tawh:PM

Prime Minister Narendra Modi chuan nimina All India Radio kaltlanga Mann ki Baat-a hun a hmannaa thu a sawinaah Start-Up khawvelah India chu hma hruaitu a ni mek tawh a ni, a ti a, he sector hian chak taka hma sawnin ramchhung khawpui tenaute pawh a thleng vek tawh a ni, a ti a, cheng vbch 7,000 vel hu, company ṭhang chak tak Unicorn pawh India ramah inbun chho zelin kum 2015 thlenga Unicorn 10 bawr vel chauh awm chu tunah chuan 70 chuang a awm tawh a ni, a ti a, “Tun hma kha chuan miin ka sumdawng duh emaw company ka hawng duh an tih chuan upa zawk ten sorkar hna zawng zawk rawh, a rintlak a zawk an ti thin. tunah erawh chuan miin company ka hawng dawn an tih chuan khawtlang pumin an lawmpui tawh zawk a ni,” a ti.

PM chuan Amrit Mahotsav thangkhawk ri chu Panchayat aṭanga Parliament thlengin rampumah a darh tawh a ni, a ti a, Mahotsav kaihhnawih programme chi hrang hrang, hlawhtling taka hman a ni chu a lawmawm tak zet a ni, a ti a, Delhi-ah pawh tunhnai khan programme ngaihnawm tak, Azadi Ki Kahani-Bachchon Ki Zubani buatsaihin naupang-ten zalenna sual lai beh-chhana ziah, thawnthu ngaihnawm tak tak an chhiar chhuak a ni, a ti.

PM chuan Covid hripui chu a la reh loh thu pawh tarlangin Covid darh zel tur khuahkhirh chu mitin fim-khurnaah a innghat a ni, a ti a, sawrkar laipuiin damlote tana an inenkawlna senso sawrkarin a tumsakna scheme, Ayushman bharat scheme ṭangkai taka hmangtu mi pahnih chu Prime Minister hian Maan ki Baat a hmannaah hian a be bawk a ni.