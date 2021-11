Tuirial Assembly bial Bye election neih zawh tak inthlanna danglam a ni:Kolasib DC

Kolasib DC Dr H.Lalthlangliana chuan tun ṭum Tuirial Assembly bial Bye election tluang taka neih zawh tak chu Inthlan danglam tak a ni a ti a, Bru refugee camp awm te tana Special booth emaw special ballot paper emaw ngaihtuah miah lova polling station pangaia vote thlak tura ruahman vawi khatna a ni a ti.



DC chuan hei hi Mizoram tana thil thar a nih thu a sawi a, vote thlak dawn thleng khan ruahmanna an siam em tih an thlir reng a, a tawp thlengin Election Commission-in Mizoram mipuite duhdan zahin a hranpain ruahmanna dang siam lovin vote thlak dan pangngaia an thlak thei ta chu lawmawm a tih thu a sawi.



Political Party-te pawh inbeihna a nasat avangin ‘silent period’ campaign theihloh hun chu ṭum dang aiin khauh taka kalpui a nih thu a sawi a, ni danga thleng ngai mang lo, political leader lian tak tak dan beh ngai te, man ngai thuakte leh Aizawl aṭanga dan let ngaite an awm rualin thuneitute ngenna an zah a, an hnen aṭangin ṭawngkam mawi lo emaw, invauna ang pawh a awm lo a ni a ti.



Theihtawpa ṭang chungin tharum thawhna ang chi a thleng lova, nidang anga tlai lama che mawi lo emaw, hmuh hrehawm hmuh tur a awm lo chu lawmawm a tih thu pawh sawiin, inthlanna muanawm, felfai, thianghlim tak neih theih a ni chu lawmawm a tih thu a sawi a ni. Inthlan lo awm leh turah pawh Zoram mipuite leh political party te pawhin hetiang inthlanna felfai tak a neih theih nan mawhphur tu an ni theuh an ni tih hria a chutiang kentlang na rilru pu ṭheuh se a duh thu a sawi.