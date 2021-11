Tuirial bial bye-election-ah MNF candidate K.Laldawngliana hneh taka thlan tlin a ni

Tuirial Assembly bial bye-election-ah MNF candidate K.Laldawngliana chu hneh takin thlan tlin a ni.



Thla kalta October ni 30-a Tuirial Assembly biala bye-election neih tak a vote tla te hi nimin zing dar 8:00 aṭang khan Govt. Kolasib College Multipurpose Hall ah chhiar a ni a, MNF official candidate K.Laldawngliana chuan vote 5,820 hmuin hneh takin thlan tlin a ni.



Vote 17,911 awmna Tuirial Assembly biala bye-election ah hian vote 14,561 a tla a, vote tla hi za zelah 81.92 a ni a, Vote tla zawng zawng atanga zaa 39.89 chu K.Laldawngliana, MNF Candidate hian a hmu a, vote tla za zela 31.09 chu Pu Laltlanmawia, ZPM candidate-in changin, vote 4536 hmuin, K.Laldawngliana a phak lohna hi vote 1284 a ni a, INC Candidate Chalrosanga Ralte chuan vote 3927 hmuin, hei hi za zela 26.92 a ni a, BJP Candidate K.Laldinthara’n vote 246, zaa 01.69 a hmu a, NOTA ah vote 61 a tla bawk a, hei hi vote tla zawng zawng atanga za zela 0.42 a ni.

Tuirial bialtu MLA Andrew H Thangliana chu kumin August 17 khan a boral a, amah kha ZPM mi leh sa ni mahse 2018 inthlan lai khan party registration an la tihfel hman loh vangin independent MLA anga pawm a ni.



K. Laldawngliana hi Ngurkhuma (L) leh Rohmingliani Sailo (L) te fa, unau 7 zinga a naupang ber dawttu niin, August 16, 1972-ah a piang a, Aizawl Dinthar- ah a nupui fanaute nen an Inpui luahin an khawsa mek a. Thiamna lamah MA (Eco) niin, social worker leh politician a ni a, a nupui Sailo Lallianpuii, Asso. Prof, Govt. Johnson College nen fa 4 neiin, Mizofed chairman hna chelh lai a ni.

