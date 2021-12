Armed Forces Flag Day hmang

Nimin khan rampum rualin Mizoramah pawh Sainik Welfare & Resettle-ment chuan Armed Forces Flag Day an hmang. Armed Forces Flag Day ni hian indonaa sipai nun chan ta nupui fanau te, hliam tuara ramtuileilo a awmte leh ex-Servicemen leh hmeithai (war widow) harsa zualte tanpui nan, mi tlawmngaite leh mi inphalte hnen aṭangin tanpuina khawn ṭhin a ni. Kum dangah chuan mipui nawlpui leh tlawmngai theite hnen aṭangin ṭanpuina hi khawn ṭhin a ni a, kumin hi hripui leng avangin mipui nawlpui hnen aṭanga khawn a rem loh avangin sawrkar office hrang hrangah car flag, sticker leh lapel badge thlan bikte hnenah zawrh a ni.