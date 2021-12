Football thuthang (7.12.2021)

@ Chelsea Spanish defender kum 32 mi, Cesar Azpilicueta-a’n nakum nipuia Barcelona a pan theih nan thu tak inbiakna an kalpui tawh. (El Nacional)

@ Manchester United chuan Premier League-a harsatna tawk mek, Newcastle United-in Barcelona winger Ousmane Dembele lakluh an tum chu chuhpui ve an tum a, France international kum 24 mi hian a hmalam hun tur chungchangah thutlukna siam a tum mek a ni. (Mundo Deportivo)

@ Newcastle boss Eddie Howe chu Stoke English striker kum 21 mi, Tyrese Campbell lakluh duh zingah telin, Saudi mi hausa hnuaia St. James’ Park pan hmasa ber a ni mai thei. (Sun)

@ Newcastle chuan Burnley English defender Ben Mee, 32, leh James Tarkowski, 29, chu Clarets an chhuahsan theihna turin an hlawh a lêta tihpunsak an inhuam. (Mirror)

@ Manchester United boss thar Ralf Rangnick chuan Old Trafford-a an indinthar lehna tur atana bul ṭanna turin Barcelona Dutch midfielder Frenkie de Jong, 24, chu lakluh tumin a melh mek. (El Nacional)

@ Chelsea-in Fernerbahce defender kum 23 mi, Attila Szalai lakluh an tumnaah “indawrna zawh tawh a ni” tin Hungary boss Marco Rossi chuan a sawi. (Mirror)

@ Norweigian winger leh Arsenal-in lakluh an tum mek, Mohamed Elyounoussi, 27, chuan amah leh an chhungte chuan Southampton-a khawsak nuam an la tih thu a sawi. (Sun)

@ AC Milan Swedish striker Zlatan Ibrahimovic, 40, chuan a inkhelh hun chhung chu Serie-A club-a châm tluan a tum thu a sawi. (Star)

@ Manchester United chuan US midfielder hlui leh Major League Soccer-a head coach ṭum hnih lo ni tawh, Chris Armas, 49, chu Ralf Rangnick staff-a tel turin an chhawr mai thei. (ESPN)