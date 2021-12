District Bawrhsapin Sainik School tlawh

Nimin khan Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS chuan Chhingchhipa Sainik School a tlawh a, an school Biology Laboratory a hawng.

District bawrhsap hi Sainik School Chhingchhip Principal, Wing Commander Sahul Hameed leh Administrative Officer Major S.Kalyan bakah thawktu dangten an lo dawngsawng a, Bawrhsap hian Sainik hmunhma building hrang hrangte bakah, playground-te fang kualin, hmasawnna hna an thawh hrang hrangte a en a, chumi hnuah School Conference hall-ah Cadet-te leh Staff-te nen inkawmhona an nei zui a ni.

District Bawrhsap hian Sainik School in Science Laboratory pathum an neih zinga pakhat Biology Lab chu a hawng nghal a ni.

Sainik School Chhingchhipah hian zirlai (Cadet) 296 awmin, pawl 6 aṭanga pawl 10 inkar zirlai an ni a, tunah hian CBSE hnuaia pawl 10 exam mek Cadet 51 an awm a, Officer 2 bakah thawktu dang mi 40 ten an enkawl a ni.