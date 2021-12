BSF-ten raising day hmang

Nimin khan 60th Battalion Border Security Force, Dawngzawl, Serchhip te chuan an din champha vawi 57-na an Battalion hmunah an lawm.

Dawngzawla inbun mek 60 Battalion BSF-te hian cultural programme leh intihhlimna engemawzat te hmangin an din champha hi an lawm a. India ram hmun hrang hrang aṭanga kal khawm sipaiten anmahni hnamzia pho lang thei zai leh lamte entirin, Mizo hnam lam leh zai hrang hrangte Keiṭum khua aṭanga cultural team leh zaithiamten an entir bakah intihhlimna dangte nen hun an hmang a ni.

He hunah hian Pu Vinay Yadav, Commandant chuan thusawiin, Border Security Force ten ramri venhimna hna chhuanawm taka an lo thawh tawh dan leh BSF pawimawhte a tarlang a. An thawhpui ram tana Martyr zawng zawngte zahna chibai bukin, ram tana an inpekna chu an theihnghilh tawh ngai dawn lo tih a tarlang a, tlai lamah ruai an kilho nghal a ni.