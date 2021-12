Football thuthang (11.12.2021)

@ Real Madrid chuan Chelsea leh Germany centre-back Antonio Rudiger, 28, chu nakum January thlaah pre-contract an ziakpui ngei an ring a, nakum nipuiah free transfer-in Real hi a zawm thei dawn a ni. (The Athletic)

@ Borussia Dortmund striker Erling Braut Haaland agent chuan Norway striker kum 21 awmna tur chungchangah “ngaihdan mumal tak” a nei tawh tih a sawi a, club lian tak takte nen sawi zawm mek an ni. (Sport1)

@ Barcelona chuan England striker Marcus Rashford chu an ngaihven a, mahse Manchester United-in an phalna tawka lei ngam an awma hralh an rilruk kum 24 mi hi Spanish club hian an lei pha ang em tih chu zawhna awm mek a ni. (El Nacional)

@ Chelsea chuan Real Madrid leh Brazil midfielder Casemiro, 29, chu lakluh an tum. (El Nacional)

@ Manchester City leh England midfielder Phil Foden, 21, hlut zawng chu £128m niin, khawvela player to ber zinga mi a ni. (Mail)

@ Manchester City chuan Portuguese full-back Joao Cancelo, 27, chu kum 2022 kumtirah contract thar zawrh an rilruk. (Fabrizio Romano)

@ West Ham-in ngampa taka £21m-a Belgium star Eden Hazard, 30, lei an dilna chu Real Madrid chuan an lo hnar. (El Nacional)

@ Liverpool chuan an scout-te chu Leeds leh Brazil winger Raphinha, 24, leh West Ham English forward Jarrod Bowen, 24,-te chu January thlaa lakluh tumin an thlithlaitir. (Liverpool Echo)

@ Liverpool hian Juventus leh Argentina forward Paulo Dybala, 27, chu an thlithlai mek bawk a ni. (Calciomercato)

@ Barcelona boss Xavi chuan January thlaah Netherlands midfielder Frenkie de Jong, 24, Unite States full-back Sergino Dest, 21, leh Germany goalkeeper Marc-Andre ter Stegen, 29,-te chu lei an phal thu tihchian a tum. (Gerard Romero)