Football thuthang (2.12.2021)

@ Italy head coach leh Manchester City boss hlui Roberto Mancini chu nakum nipuia Manchester United manager atan ruat a ni mai thei. (Telegraph)

@ Barcelona chuan Manchester United hnenah Brazil winger Philippe Coutinho, 29, lak theihna hun an siamsak. (Sport)

@ Real Madrid chuan Chelsea leh Germany centre-back Antonio Rudiger, 28, lakluh an tumna kawngah hlawhtlin ngei an inring. (Goal)

@ Barcelona chuan Manchester City leh Spain forward Ferran Torres, 21, lak an tumnaah inremna pumhlum an nei tawh a, mahse City hian a man atana an chhiar zat £60m aia an tihhniam an beisei a ni. (Sport)

@ Chelsea leh Liverpool-te chuan Barcelona leh Uruguay defender kum 22 mi, Ronald Araujo chu an melh mek. (Sport)

@ Ajax chuan Tottenham leh Netherlands forward Steven Bergwijn, 24, chu loan-a lakluh an duh. (De Telegraaf)

@ Flamengo leh Brazil forward Gabriel Barbosa chuan Europe-a kir leh a duh a, Inter Milan leh Benfica lama hun lo hmang tawh kum 25 mi hi Arsenal, West Ham leh Newcastle-te chuan an ngaihven mek a ni. (90min)

@ Chelsea-in Monaco French midfielder Aurelien Tchouameni, 21, lakluh an tumnaah an chance ti?ha turin amah beisei ve tho Juventus chu an inhnukdawk a ni. (Calciomercato)

@ Manchester City chuan an hnena thla 18 chauh contract nei tawh, Algeria winger Riyad Mahrez, 30, contract pawhsei tumin hma an la. (Sun)

@ Manchester City leh England midfielder Jack Grealish, 26, chuan a club hlui, Aston Villa-ah ni khat tal kir leh a beisei thu a sawi.

@ Real Madrid manager Carlo Ancelotti chuan January transfer window-ah player lakluh tumin ruahmanna an nei rih lo tih a sawi a, mahse player chhuahtir an tumte chu chhuahtir loh an tum thu a sawi lo a ni. (Goal)