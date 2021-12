India ramah Omicron variant kai 2 hmuchhuak

Nimin khan India ramah Covid-19 chi thar, Omicron variant kai pahnih hmuhchhuah a ni.

Nimin khan New Delhi-ah Union Health Ministry-a Joint Secretary Lav Agarwal chuan hrik chi thar hmuhchhuah a nih thu a puang a, hri kai hmuhchhuahte hi Karnataka-a mi ve ve an ni a, anmahni lo hnimhnaitute zawng zawng pawh chhui zui nghal a nih thu Agarwala chuan a sawi.

India rama Omicron kai hmuhchhuah pakhat hi kum 66 mi, South Africa aṭanga rawn kir niin, pakhat zawk hi kum 46 mi, zin chhuahna nei lo a ni.

Agarwal chuan ram 29-ah Omicron variant kai hi 373 hmuhchhuah a nih tawh thu a sawi a, a tam ber 183 hi South Africa-a hmuhchhuah a ni a, Agarwal chuan zirchianna hmasa aṭangin a pung chak tih tarlan ni mahse chiang zawka zirchian a la ṭul thu a sawi a ni.