WTA-in China-a tournament zawng zawng a suspend

Women’s Tennis Association (WTA) chuan Chinese tennis player Peng Shuai chungchang avangin China-a tournament zawng zawng an suspend thu an puang.

Kum 35 mi, Peng hi November ni 2-a China vice premier hluiin mipat hmeichhiatna kawngah a tului tih internet-a a tarlan hnuah mipui hmuh turin a awm lo zui a, hemi chungchangah hian infiammi leh pawl-ten na taka an nawr hnuah November thla tawp khan Peng Shuai hian video Call hmangin International Olympic Committee (IOC) president Thomas Bach chu a bia a, a him thu leh a dinhmun a ṭhat thu a sawi a, mahse WTA chuan hei hi Peng Shuai a him tih finfiahna tlingah an ngai lo a ni.

WTA chief Steve Simon chuan Peng shuai hi a zalen a, a him a, vauna a tawk lo tih hi kan chiang lo takzet a ni, tiin a sawi a, Peng Shuai-i’n sawrkar hotu hlui pakhat a puhna hi chhuichian an phut thu an sawi nawn leh a ni.

Simon chuan thuchhuah sei tak siamah, kum 2022-a China-a tournament khelh a nih chuan player leh staff-te himna tur chungchangah risk sang tak lak a ngai dawn tih a sawi a, Peng Shuai thusawi ngaih pawimawh tak tur pawh China hotu luten an ngaihven loh avangin WTA chuan an player leh an mite China-a kaltir a ngam lo tih a sawi a ni.