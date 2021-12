Inkharkhipin naupang mitah nghawng a nei

Covid-19 hri leng vanga inkharkhip a nih hnuah naupang mit hah vangin mit ṭha lo, thil hla hmuh fiah theih lohna a siam tam a, hemi ngai pawimawh hian tlawmngai pawl lam chuan zirlai naupang tan a thlawna inentirna an buatsaih.

Rotary Club of Aizawl hotute sawidanin, Rotary India Literacy Mission leh Vision Spring chuan khawsak lama harsa school naupang kum 5 -18 inkar tan tarmit a thlawna dawng duhten Kulikawn DEIC Sub Centre bulah leh Aizawl Civil Hospital Eye Department ah opthalmic assistant ten December 1-15 chhung hian nitin dar 10am – 3pm thleng pan theih an ni tih an sawi.

Covid 19 hrilen lai leh hemi kaihhnawih lockdown laiin, naupangte online class bakah games leh a dangte ena mobile phone an hman nasat bakah television hmaah an ṭhu tam lehzual a, hei hian an mit tihahin, thil hla deuha awm hmuhfiah theih lohna – Myopia far vision a siam tam nia a lan thu sawi a ni a, hei hi Mizoram-ah pawh a ni ve tho tih mit lam doctor te sawidan a nih avangin hetiang ruahmanna hi siam a ni ta a ni tih Local Rotary Literacy Mission hruaitute chuan an sawi a. Ruahman dan takah chuan chhungkaw khawsak lama harsa deuhte tan tih a ni deuh bik tih sawi a ni.