Larsapin Siaha tlawh

Mizoram Larsap Dr. Hari Babu Kambhampati chuan zan khat riak turin nimin khan Siaha a tlawh.

Larsap hian Circuit House Multipurpose Hall-ah MADC leh Mizoram sawrkar hnuaia official-te meeting a neihpui nghal a, hetah hian Larsap chuan thu sawiin, sawrkar laipui in scheme tam tak heng : PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, PMUY etc. mipui tan a duang a, heng Scheme-te hian mipui hnen a thlen a, mipuiin an chhawr ṭangkai theih nan mipuite hnena awareness pek bakah chak taka scheme kalpui ṭheuh turin officer kal khawmte chu a ngen a, Prime Minister Narendra Modi au hla, Atmanirbhan Bharat’ (Self Reliant India-Mahni intodelh) tura mite a sawmna chu “Mitinin tihhlawhtlin i tum ṭheuh ang u,” a ti a, Autonomous Council chungchanga India danpuiin Governor chunga mawhphurhna a dah te chu ṭha taka hlenchhuah a tum thu a sawi bawk.

Larsap hian Kohhran hrang hrang hruaitute, Political Party hrang hrang hruaitute, tlawmngai pawl hrang hrang hruaitute leh MADC hruaitute a kawm bawk.

Larsap hi nizan khan Siaha-ah riakin, vawiinah Chawngte a pan leh ang.