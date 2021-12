Ni 4 awh tur Tribal Art & Craft Festival hawng

Social Welfare & Tribal Affairs Minister Dr K. Bechhua an Azadi ka Amrit Mahotsav hmalakna kal zelah nimin khan Aijal Club-ah ni 4 chhung awh tur, Tribal Art & Craft Festival chu a duh apiang te chhim theih turin a hawng.

Minister Dr. K.Beichhua chuan nimina kût hawn tak chu Azadi ka Amrit Mahot-sav hnuaia Social Welfare & Tribal Affairs Department-in programme 11 a buatsaih tur zinga pakhat leh a bul ṭanna a nih thu a sawi a, minister chuan he kûtpui buatsaih mek hi hlutsaka tlawh ṭheuh turin mipuite a sawm a. He hunah hian kan kuthemthiam te thilsiam hlutsak leh chawisan sak pawimawhnate pawh a sawi bawk a ni.

Dr K.Bechhua chuan Mizoram sawrkarin Ministry of Tribal Affairs hnuaiah Mizote tribal nun ziarang pholanna, humhalhna leh tihhmasawnna turin chak takin hma a la chho mek tih a sawi a. Tunah hian project lian tham tak tak kalpui mek a ni, a ti a. Mizoram hmun hrang hrangah hmasawnna ruhrel lian tak tak thawh chhoh mek a nih thu a sawi a. Tunah hian Kelsih ah Social Welfare & Tribal Affairs Department in Ministry of Tribal Affairs hnuaia project liantham tak tak 2 a nawrchhuah pawh tluang takin thawh mek a nih thu leh nakumah heng hmasawn-na ruhrel lian tak tak te chu hawn theih a nih tur thu a sawi bawk.

Tribal Art & Craft Festival-ah hian lemziakthiamte, puantahtute, kuthemthiam leh kermawi lam thiamte te chuan an kutchhuak lei theih turin an pho chhuak a. Festival neihna hmun hi vawiin atanga tunkar Inrinni thlengin nitin zing dar 10 leh tlai dar 4 inkarah a duh apiang te tlawh theih turin hawn a ni.