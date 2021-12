Nimina report dawn chinah Serchhip District-ah Covid-19 hrikai 20 hmuh belh leh an ni a, heti hian Serchhip District-a Covid-19 hri kai hmuh-chhuah tawh zawng zawng chu mi 5426 an tling ta a, hetihlai hian nimin vek khan hri kai enkawlna hmun aṭangin mi 6 chhuah-tir leh niin, hengte nen hian mi 5162-te chuan hri kai enkawlna hmun an chhuah-san tawh a, District-a hri kai hmuhchhuah boral chu mi 15 an ni tawh a, tunah hian enkawl lai mi 249 an la awm mek a ni.