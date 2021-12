PRIDE, Lok Sabha-a training tur I&PR Officer leh Media mi 12-te chhuak

Information & Public Relations Department buatsaihin PRIDE, Lok Sabha, New Delhi ah training nei turin Journalist leh I&PR Officer 12-te chuan nimin khan New Delhi an pan a, I&PR Office, Aizawl aṭangin Director Lallianpuii leh MJA hotuten nimin zing khan training-a kal turte hi an thlahliam a ni.

India rama rorelna in sang PRIDE, Lok Sabha-a Mizoram Media mite training theihna tur hi I&PR Minister Lalruatkima hmalakna niin, kum 2019 September thla khan batch hmasa training tir an lo ni tawh a, a hnu lawka second batch kal leh turte chu Covid-19 khuahkhirhna hrang hrang avangin kal theih a ni ta lova, hun remchang nghaka rei tak ngaihchan a nih hnuah tun ṭumah hian an kal thei ta chauh a ni.

He training neih turah hian Serchhip aṭangin K.Saitluanga, DIPRO pawh a tel a ni.