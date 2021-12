Sawrkar tha siamnaah hian mitin hian mawhphurna kan nei:Lalsawta

MPCC president Lalsawta chuan, “Politics-a tel loh ringawt hi felna a ni ngawt lo. Sawrkar ṭha siamnaah hian mitin hian mawhphurna kan nei,” a ti.

Nimin khan F.Vanramsanga In, Republic Veng, Vety Mualah Congress party chuan Workers’ Meet an nei a, MPCC Vice President chuan party mipui kalkhawm hmaah thusawiin, “Tun Local Council inthlanah pawh hian politics ngaihsak lemlote pawn Local Council Sorkana tha siam hi kan tih mak mawh a ni. Congress party pawn kan campaign au hla leh kan tih ngei ngei tur chu sawrkarna ṭha a ni,” Lalsawta chuan a ti bawk.

He hunah hian MPYCC president, Dr. Lalmalsawma chuan MNF sawrkar hian SEDP an sem dawn a nih pawhin leiba hnutchhiah chiam kher lovin sem dan ngaih tuah rawh se, a ti bawk.