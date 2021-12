Minister-hovin Mizo Language Board Thlir Lâwkna hun hmang

Human Resource Development Board (HRDB) buatsaih “Mizo Language Board Thlir Lâwkna” chu kar kalta Nilaini khan HYVE Aizawl City Hall-ah neih a ni a, Mizoram hmun hrang hrang leh ram pâwn aṭang pawhin Mizo ṭawng lama tui mi leh mi thiam rualin thu an sawi a, he hun hi School Education Minister Lalchhandama Ralte leh L.Thangmawia, MLA, Vice Chairman, Human Resource Development Board-ten an hmanpui a ni.

School Education Minister chuan MLB din tum a nih dan leh hmalakna kal mêk chungchâng sawiin, MLB din tura hmalakna hi Chief Minister-in HRD Board meeting a neihpui ṭuma Mizo ṭawng chung-changa hma la tura a chah bawhzuina a nih thu sawiin, he hun hi a hawng a ni.

Thupui thlan bik panga hmangin he sawihona hun hi hman a ni a, mi thiam, sâwm bikte chuan anmahni thupui chan chu minute 5 ṭheuh an sawi a, he sawihona hun hi L. Thangmawia, MLA, Vice Chairman, Human Resource Development Board chuan lâwmthu sawiin, a khâr a ni.

He sawihona hun hi zau zâwka mipui ngaihthlâk theih turin Youtube-ah leh TV-ah tihchhuah tum a ni a, TV-ah chuan DDK Aizawl-ah Ṭhenkhatna December ni 14, 2021 zan dar 7:30-ah leh Ṭhen 2-na December ni 15, 2021 zan dar 7:00-ah tihchhuah a ni ang a, LPS Vision leh Zonet-ah chuan Ṭhen 1-na December ni 13, 2021 zan dar 8:00-ah leh Ṭhen 2-na December ni 14, 2021 zan dar 8:00-ahte tihchhuah a ni ang.