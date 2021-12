SDDVC-in Siaha-a EMRS sak mek belhchian dawl lo an ti

Siaha District Development Vigilance Committee (SDDVC) chuan Tipa V piaha Eklavya Model Residential School (EMRS) sak mek chu Inrinni khan a hmuna kalin Building hrang hrang leh Staff quarters-te an enfiah a, building hrang hrangte hian belhchian a dawl lova, a sak hmang pawh a chhe hle a, siamṭhat ngai lai a tam hle niin an hriat thu SDDVC-te chuan an sawi a, a enkawltute chu theihtawp chhuaha siam tha turin an ngen a ni.

EMRS Tipa hi kum 2016-ah hna thawh ṭan a ni a, nikum October khan zo hman tura ruahman a ni a, harsatna hrang hrang avangin peihfel hun tur hi pawhsei a ni a, nakum 2022 January thlaa hawn tura ruahman a ni. Building sak hna hi North East Consultancy Society (NECS)-in Cheng Vbch 16 sengin an thawk a, hna hi zaa 90 zawh tawh a ni a, a kawng hi la siamṭhat tur a ni bawk.

Heng building-te hi Minister Dr. K.Beichhua leh Social Welfare Dept. Secretary Sangchin Chinzah te pawhin lo en tawhin siamṭha turin an lo hrilh ve tawh bawk a ni.

SDDVC hian ICDS Building Meisavaih West-a mi an en bawk a, a hna hi a chhe hle a, tui an pek ṭhat loh lutuk vangin an sak lai pawhin a phutin a tla thei niin an sawi.