Zirlaiten lungawi lohna lantir

Mizorama zirlai te zinga Scholarship la dawnglo te chu Chief Minister Bangla kawtah pungkhawmin scholarship la tang zawng zawngte rang taka semchhuak turin an phut.

He hunah hian Mizorama zirna in hrang hranga scholarship la dawnglo te chu pungkhawmin CM Bangla Gate kawtah zirlai te scholarship dawn tur la tângte chu rang taka semchhuah sak vat turin an duh tih an sawi a, rei tak scholarship chu an nghak tawh tih sawiin, tun hnaiah ṭhenkhatin an lak tawh laiin pêk kim loh a la awm chu an hriatthiam loh thu an sawi a, sawrkar chu nawr chawp chauha thil an tih ṭhin avangin beiseina an nei tawhlo tih an sawi bawk.

Tarlan tawh angin Mizoram sawrkar chuan Tribal Scholarship to ST 2nd installment sem hmabak awm mek cheng nuai 1545.40 chu November ni 22 khan Treasury North office ah Release Order a tichhuak a, Scholarship dawng tur zirlai 17303 aṭangin mi 12000 vel account-ah November ni 29 thleng khan lut tawhin Bank lam harsatna leh chhan hrang hrang avangin zirlaite Scholarship 5000 vel a la tang mek a ni.