CM-in Delhi-ah mi pawimawhte a dawr chhunzawm

New Delhi-a châm mek Mizoram Chief Minister Zoramthanga chuan nimin khan mi pawimawhte a dawr chhunzawm.

Chief Minister hian Union Minister of State Science and Technology Ministry changtu Dr. Jitendra Singh chu a chenna in-ah a hmu a, a Ministry hnuai aṭanga Mizoram tan Covid-19 sample test-na Mobile RT-PCR Van a pek avangin lawmthu a sawi a, Mizoram state-in All India Services cadre hrang a mamawhzia a sawipui bawk a ni

Hemi hnu hian Naor Gilon, Israel Ambassador-in a sawmna angin Watergen (Israel) Water from Air Technology, Pragati Maidan-a neihah Zoramthanga chu khual zahawmah a ṭang a, Watergen India hian boruak aṭanga tui an siam chhuah dan technology changkang an pho chhuak a, Mizoram tan hman ve theih a ni em tihte en niin, thawhdun chhoh zel an tum a ni.

Nimin vek khan Sri Aurobindo Trust thuneitute nen Chief Minister hi an inkawm bawk a, zirlaite hnena awlsam zawka Scholarship pek theih dan tur an sawi ho a ni.

Chief Minister hi State Planning Board Vice Chairman H.Rammawi, Adviser to Chief Minister (Technical) K.Lalsawmvela leh OSD to Chief Minister Rosangzuala-ten an ṭawiawm a ni.