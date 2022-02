Football thuthang (4.2.2022)

@ Chelsea boss Thomas Tuchel chuan tun season tawpa free agent nia an club chhuahsan thei an midfielder pahnih German Antonio Rudiger, 28, leh Danish Andreas Christensen, 25-te thlaktu atan Real Madrid leh Brazil centre-back kum 24 mi, Eder Miltao chu a duh. (AS)

@ Manchester City chuan Portugal midfielder Bernardo Silva, 27 chuan an hnenah kum 2025 thleng contract la nei mahse hun rei zawk daih tur contract ziakpui tumin an dawr mek. (Times)

@ Manchester United chuan Paris St-Germain boss Mauricio Pochettino chu kumin nipuiah an manager nghet ni tura lakluh theih ngei a inring telh telh. (Mirror)

@ Argentine Pochettino, 49, hian French khawpuiah hian sawiselna a tawk nasa chu a ning tawh tih sawiin, tun season bak chu châm zui a tum tawh lo a ni. (Footmercato)

@ Lyon president Jean-Michel Aulas chuan France striker kum 30 mi, Alexandre Lacazette chu kuminah Arsenal aṭanga lakir turin an tih theih zawng zawng an ti dawn tih a sawi. (Sun)

@ Tottenham leh Juventus-te chuan Roma leh Ital winger kum 22 mi, Nicolo Zaniolo chu an ngaihven mek. (Calciomercato)s

@ Juventus striker Paulo Dybala-a’n tun season hnu lam thlenga contract thar ziak tura an indawrna a tlawlh tih a sawi hnuah Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Tottenham leh Manchester United-te chu inbiak theihna siamsak vek an ni. (90min)

@ Real Madrid-in lakluh an tum mek, Arsenal France Under-21 centre-back, tuna Marseille-a loan-a khel mek William Saliba, 20 chu Italian champion Inter Milan leh an hmelma kumhlun, AC Milan-te chuan chuhpui ve an tum. (Calciomercato)

@ Barcelona chuan Manchester United leh Juventus-te chuan kumin nipuia free agent ni tur France winger Ousmane Dembele, 24, chu lakluh an duh tih an sawi. (Sport)