West Brom-in Steve Bruce an dâwr

West Brom chuan an manager hmun ruak luah turin Newcastle United boss hlui Steve Bruce chu an dawr.

Valerien Ismael chuan league-a an match hnuhnung pasarih aṭanga vawi khat chhiah a chakpui hnuah Nilaini khan West Brom hi a chhuahsan a, amah thlaktu atan hian kum 61 mi, Bruce hi rinkai ber a ni mek a ni.

Aston Villa, Hull, Sunderland leh Birmingham-te pawh lo enkawl tawh Bruce hian Soudi Arabi mihausa-ten Newcastle an lei hnu lawkah October thla khan Newcastle hi a chhuahsan a ni.

West Brom hi tunah hian Championship lamah khelin, table-ah paruknaah an awm mek a, table-a pahnihna hi point 8 laiin an phak lo tawh a, Bruce hian Championship aṭangin Birmingham leh Hull-te a kaisanpui tawh avangin West Brom pawh hian amahah beiseina an nei niin a lang.