Gas company pahnih hotuluten Mizorama hmalakna CM an sawipui

Nimin tlai dar 5 khan Chief Minister Zoramthanga chu a pisa-ah Gas Company pahnih (2) hotu lu – Gokul Swargiyari, MD, Assam Gas Company Ltd. (AGCL) leh Ajit Thakur, CEO, Indra-dhanush Gas Grid Ltd. (IGGL)-ten an hmu a, heng gas company hotulute hi Rajya Sabha MP K.Vanlalvena sawmna angin Mizorama lo zin an ni a, MP pawh meeting-ah hian a tel a ni.

Chief Minister chuan heng company pahnihten presentation an pêk zawh hian, Mizoram chu gas based economy-ah zawi zawia a tuh luh ve nan Roadmap siam hmasak a ṭul thu sawiin, Mizoram hmasawn nan heng company pahnihte nena thawhdunna neih chu ṭha nia a hriat thu a sawi.

Meeting-ah hian IGGL hotute chuan National Gas Grid, Mizorama a luh nana hma an lak dan chungchang te, hemi atan cadastral survey an buaipui mek tihchak nana sawrkar puihna an mamawhnate leh, nakin zela Aizawl leh a chhehvela pipe-a eirawngbawlna gas consumer-te pek theih nana City Based Gas Network din chungchangte Chief Minister hi an sawipui a ni.

IGGL hi sawrkar laipuiin hmarchhak state khawpui zawng zawngte gas pipeline a thlunzawm hna a pe a, anni hian he hna hi thawk ṭanin Guwahati, Silchar leh Tripura-ahte hna an ṭan mek a, Mizorama Gas Pipeline lo lut tur hi Tripura-a Panisagar aṭanga lo lûtin Mamit District paltlangin Aizawl a lo thleng dawn a, he pipeline hi feet khat biala lian tur niin, km 127-a thui a ni dawn a, Mizoram hna hi IGGL hian kumin June thlaa ṭan hman an inbeisei a ni.

AGCL MD chuan Meidum-a gas awm lâkchhuaha hman ṭangkai a nih theih nana an ṭangkai theih dante leh hemi kawnga Mizoram sawrkar an puih theih dante sawiin, Mizoram sawrkar chu thawhpui an duh thu a sawi a. Meiduma gas awm zât azirin kawlpethaa siam nan a hman ṭangkai theih dan te, pipe hmanga consumer-te hnena eirawngbalna gas pêk theih dan te leh CNG-a hman ṭangkai theih dante niin, hengte hi zau takin Gas Company hotuluten an sawifiah a ni.

Meeting ah hian Geology & Mineral Resources Director Lalthazuala leh Senior Geologist-te bakah Vanlalduhsaka te an tel a ni.

