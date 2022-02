Serchhip District-a BBBP hnuaia hmalak dan tur duang

Nimin khan Serchhip District Task Force on Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) chu an Chairman Nazuk Kumar, IAS, District bawrhsap ni bawk hovin an ṭhukhawm a, kumin sawrkar kum kal meka BBBP Action Plan atana sum dawn thawhkhatna (First Instalment) hmanga hmalak dan tur an duang.

Sawrkar kum 2021-22 kal meka BBBP kalpui dan tur Action Plan hi duanfel tawh niin, Ministry of Women & Child Development pawhin a pawmpui tawh a, he Action Plan-ah hian cheng nuai 50 hmanga hmeichhe naupangte venhimna leh lehkha an zir ngei theih nana district chhunga hmalakna turte duan a ni. Tun hnaiah Action Plan a taka kalpuina tur sum thawh khatna a rawn thleng a, heng sum dawn chin chin hmanga hmalak dan tur hmasate nimin khan an sawiho a ni.

Hmalakna tur an duan tlangpuite chu – visual media campaign chi hrang hrang te, Sensitization Training te, National leh International Day lawmna lam te, nu naupaite ṭanpuina te, district chhunga fanu thar ensak te, zirna in hrang hranga hmeichhe naupang-te chawikânna lam hmalak-na hrang hrang te, district chhunga hmeichhe naupang hriselna endiknate a ni hlawm a, a thawh khatna zawh a nih ve leh a thawh hnihna atana inbuatsaih leh nghal thei turin chak taka hmalak an rel a ni.

Like this: Like Loading...