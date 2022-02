Hnamdang pakhatin Tribal certificate a lak February ni 18 hmaa chinfel tumin MSU-in hma la mek

Mizo Students’ Union (MSU) General Headquarters, Aizawl chuan Kamrul Laskar Uddin Tribal Certificate, Kamlova Chhangte tih hminga awm cancel a nih theih nana an hmalakna kal zelah February ni 18, 2022 ral hma ngeia chinfel a nih theih nan chak zawka hmalak a tum.

MSU chuan nimin khan hemi chungchangah thuchhuah siamin, dik lo taka Tribal certificate Kamlova Chhangte inti hnena pêk chhuah chu November ni 23, 2021 khan cancel turin Aizawl DC hnenah ngenna a thehlût a, Certificate neitu Kamrul Laskar Uddin pawh be pawpin, innawr buai ngai lova amah ngeiin Tribal Certificate a neih cancel dilna ziaka thehlût mai turin MSU chuan thurawn a pe a, Kamrul Laskar Uddin chuan a zin chhuah thu a sawi a, MSU ngenna pawh sawrkar lamin bawhzuiin, inquiry pawh lâk nghal niin, vanduaithlak takin Bawrhsap Pisa Pui kan avangin DC lam hmalakna a khaihlak ta a ni, an ti.

MSU chuan châwl lovin hma a la zui reng a, February ni 5, 2022 khan Kamrul Laskar Uddin pawh MSU Pisa Pui-ah lêngin, MSU ruahmanna anga February ni 7-ah DC Office-a Tribal Certificate cancel tura ngenna lehkha thehlût turin a intiam a, February ni 7, 2022 a lo thlen chuan Kamrul Laskar Uddin chuan MSU hruaitute chu hna pawimawh a neih avangin lehkha a thehluh hman loh thu hrilhin, hemi hnu hian biak pawh theih loh leh chin hriat lohin tun thlengin a awm zui ta a ni, an ti bawk.

MSU chuan hetianga Mizo te Tribal nihna ina a ken tel hamṭhatna chuhpui duhtu hi Mizo Hnam tana mi hnawk takah a ngai a, ṭha taka an dawrna zahlotu chet dan chu enliam mai har tiin, hemi avang hian MSU hnena a intiam ang ngeia Tribal Certificate hi February ni 18, 2022 hmaa a surrender lo a nih chuan MSU chuan Kamrul Laskar Uddin zawn hna hi a thawk dawn tih an sawi a, hnam damna atana hmalaknate thlâwp tlat turin leh, Kamrul Laskar Uddin awmna chin hria chuan MSU hruaitute hnena hriattir turin Mizo mipui zawng zawngte MSU chuan a ngen a ni.

Like this: Like Loading...