Lengpui bula lirthei intlansiakna kawng siam turin inremna ziak

Nimin khan Lengpui bula Motosports Racing Tract & Sports Complex siam nan Mizoram State Sports Council (MSSC) leh Rural Electrification Corporation (REC) chuan thawhhona tur inremna (Agreement) an ziak a, he Motosports Racing Tract & Sports Complex hi cheng nuai 1000 senga siam tur niin, REC hian an CSR Fund aṭangin cheng nuai 750 an sanction a, a bak cheng nuai 250 chu Mizoram sawrkarin a tum ve tur a ni.

He hun hmanpuitu Sports Minister Robert Romawia Royte chuan REC-in India leh NE ṭhalaite mamawh hriaa Mizoram sawrkar rawtna a pawm chu a lawmawm tak zet a, a hnathawh hi MSSC mawhphurhna a nih angin ṭan thuai a ni ang, a ti.

He Racing Tract hi India hmarchhak bial leh Eastern India-a a hmasa ber tur a ni a, inremna hi REC Foundation CEO SN Srinavas Rao leh Mizoram aiawhin John Ṭanpuia, Secretary, MSSC ten an ziak a ni.

