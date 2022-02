MAHFED sum hmandan chhuichianna report thehlut tawh

Assembly session-ah ZPM member Lal-duhoma zawhna chhangin Cooperation department minister C Lalrinsanga chuan Serchhip Industrial Coop. Society Ltd (Serchhip Van Dhan Vikas Kendra Cluster – Serchhip VDVKC) chuan Van Dhan Scheme hnuaiah TRIFED Ltd. aṭangin ₹13,50,000/- a dawng a, pawisa hi installment vawi hnihin District Implementing Unit, Serchhip hnenah hlan a nih thu a sawi. Hei bakah scheme a provision awm angin Serchhip VDVKC tan hian Haat Bazar atan ₹5,00,000 leh warehouse atan ₹3,25,000, a vaiin ₹8,25,000 dilsak a ni a, TRIFED Ltd hian an la rawn sanction rih lo niin a sawi.

Minister chuan Tribal Affairs ministry aṭangin MAHFED chuan kum 2017 aṭangin tun thlengin sum ₹6,96,00,000 a dawng tawh tih a sawi a, “He pawisa hi MAHFED Ltd. Account-ah 1st installment Rs. 222 lakhs hi Dt 16.5.2019 ah thun a ni a, 2nd installment Rs. 474 lakh hi Dt 30.5.2019 ah thun a ni,” a ti. Heng sum an hmuhte dik taka hman a ni em? A nih loh chuan action lak a ni em? tih zawhna chu, “MAHFED hian office inrelbawlnan, a hranpa in sum a neih loh avangin fund remchang ang angte an hmang ve mai ṭhin,” a ti a, hetiang a nih avangin an sum hman dan chu sawrkarin chhuichian ngai niin a hria a, report pawh a chhuitu in thehlut tawhin thutlukna siam tura hmalak mek a nih thu a sawi.

