Serchhip District-ah hri kai 95 hmuh belh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai 95 hmuh belh leh an ni a, nimina hri kai hmuhchhuah tharte hi Serchhip-ah 23; Thenzawlah 26; Buangpui-ah 5; N.Vanlaiphaiah 8; Chhingchhipah 13; Chhiahtlangah 19 leh Bawktlangah 1-te hmuh belh an ni a, Serchhip khawchhunga hmuhchhuah tharte hi New Serchhipah 8, Vengchung, Saron Veng leh Hmar Vengah 3 ṭheuh, IOC leh Tuikhuah Vengah 2 ve ve bakah Ramthlun leh Chanmari-ah 1 ve ve an ni a, nimina hri kai hmuh belh nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu 9157 ni tawhin, nimin khan hri kai enkawl lai mi 77 chhuahtir leh an ni a, hengte nen hian enkawl dam tawh zat hi mi 8329 an tling tawh a, tunah hian enkawl lai 803 an awm mek a, District chhunga Covid-19 hri vanga thi zât chu mi 25 an ni tawh a ni.