Aizawl District-a raltlan chungchang ngaihtuah

Aizawl District Level Committee on Myanmar Refugees chu nimin khan SP Conference Hall-ah Bawrhsap Dr. Lalhriatzuali Ralte hovin an ṭhukhawm.

Nimina ṭhukhawm hian Aizawl District chhunga Myanmar Refugees te chhiarpui neih dan turte, ID pek chhuah dan turte, ei leh bar, zirna, hriselna chungchangte bakah a tul ang zela Refugee Camp sak belh dan turte an rel a, sawrkarin Refugees-te tuamhlawmna tura sum a pekte hman dan tur an ruahman bawk a ni.

Tun dinhmunah Aizawl District-ah Refugee Camp 4 – Synod Revival Camping Center, Neihbawih, Sports Council Hostel, Mualpui, Sairang leh Sihhmui-ahte awmin heng Camp-ah te hian Refugees 480 an awm mek a, heng bakah hian chhin-chhiah lem lohvin Aizawl District-ah hian Raltlan mi 5000 vel awm nia hriat a ni bawk a ni tih tarlan a ni a.

District Level Committee hian VC/LC tinah VCP/LC Chairman na hnuaiah NGO-te puihbawmnain Village/Local Level Committee on Myanmar Refugees din a rel a, heng VC/LC Level Committee hi din fel a nih veleh he Committee kaltlang hian Myanmar Refugees chhiarpui hi neih tur a ni ang a. District Level Committee hian Refugee Camp awmsate leh a ṭul huna sak belhna hmun turte a huhoa tlawh an rel bawk a ni.