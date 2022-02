Serchhipa vaimim herna leh ran chaw siamna khawl Agri. Deptt. Director-in hawng

Serchhip Agriculture Complex-a Vaimim herna leh Ranchaw siamna Khawl (Mini Feed Mill) chu nimin khan Director of Agriculture Rohmingthanga Colney chuan hawngin District dangah Vaimim tharchhuah a chhawrtu turte tana sawngbawl lêt a awm lo tih sawiin, he khawl bun thar, Vawk leh Ar vulhtuten an chhawr ṭangkai nghal chu lawmawm a tih thu a sawi.

Vaimin aṭanga ranchaw siamna khawl (Mini Feed Mill) hawnna inkhawm tawi Tlangtimawia Zote, DAO, Serchhip kaihhruaiah hian thu sawiin, Rohmingthanga Colney chuan Serchhip Agriculture Complex-a FOCUS leh RKVY Scheme aṭanga Mini Feed Mill bun a ni chu lawmawm a tih thu sawiin, loneitute tana Serchhip District-a Agriculture Department hnuaia thawktute ṭhahnemngaihna chu faktlak a ni, a ti a, District hrang hrangah SEDP hnuaiah loneitu engemaw zat vaimin chintir an ni a, Serchhip District-ah erawh FOCUS hnuaiah vaimim chintir niin, District dangah vaimin tharchhuah, hetianga ran chaw atana sawngbawl lêt hi a awm lo tiin, scheme pakhata thil tihpuitlin harsa tur convergence-a tih nachang hriat chu thil ṭha tihna remchang leh hmanraw ṭha tak a ni a ti.

Agriculture Director chuan National Food Security Mission (NFSM) hnuaiah Tel anṭam ching turin ruahmanna lian zawk siam mek a ni tiin, tela intodelh turin ṭanlak mek a ni a ti a, tel anṭamah pawh Serchhip District chu hmahruaitu an ni tih sawiin, Alu leh Dalah pawh intodelh turin ṭanlak chhoh mek a ni a ti a, hemi atan pawh hian Serchhip District chu bulṭanna tur a ni a ti bawk.

He hunah hian K.Laltlanmawia, DPM, FOCUS Serchhip District chuan Mini Feed Mill khawl leina atan FOCUS aṭangin cheng nuai 10 hmuh a nih thu leh, RKVY aṭangin a Building sak a nih thu a sawi a, nikum 2021 khan Serchhip District-a khaw 18-ah FOCUS hnuaiah Vaimim chintir a nih thu sawiin, khaw 11 aṭangin loneitu chhungkaw 268 te hnen aṭangin an vaimim tharchhuah quintal 976 lei khawmsak a ni, a ti a, vaimim hi ₹19,50,140/- man leisak a ni a ti.

K.Laltlanmawia chuan nikum November thla aṭang khan Mini Feed Mill aṭang hian vawk chaw leh ar chaw siam ṭan a nih thu sawiin, December thla aṭangin an ran chaw siamte chu an hralh chhuak ṭan tih a sawi a, Vawk chaw hi Kg. khat ₹28/- leh Ar chaw Kg. khat ₹45/-in hralh chhuah a ni tih a sawi a, vawk chaw quintal 186 hralhna aṭangin ₹5,20,800/- lâkluh a nih tawh thu leh, ar chaw quintal 31 hralhna aṭangin ₹1,39,500/- lak luh a nih tawh thu a sawi a, nikum December ni 7 aṭanga ranchaw hralhna aṭanga an sum lakluh zawng zawng chu ₹6,60,300/- a ni, a ti a, an ranchaw siamchhuah te chu Serchhip District pawn lamah pawh hralh a ni, a ti bawk.

