Assembly-ah hmeichhe member tam zawk neih a pawimawh:Vice President

India Vice President M.Venkaiah Naidu chuan Legislative Assembly-ah hmeichhe member tam zawk neih chu pawimawh a tih thu sawiin, tun dinhmunah parliament-ah pawh 11% chauh hmeichhia an nih thu a sawi.

He thu hi nimina Mizo-ram Legislative Assembly chawhma session-a thu a sawinaah Vice President M.Venkaiah Naidu chuan sawiin, kumin May thlaah Mizoram Legislative Assembly kum 50-na lawm a ni dawn tih a lo hriatpui thu leh a lawmpui thu a sawi a, Legislative Assembly chu mipui hmasawnna atan ṭha ber ngaihtuaha sawihona hmun tur a nih avangin ṭullo leh awmze neilo a inhnial buaina emaw, intihbuaina hmun tur a nih loh thu a sawi a, hemi kawngah hian Mizoram Legislative Assembly chu entawntlak tak nia a hriat thu a sawi.

Vice President chuan Mizoram state inrelbawlna-ah local/ village level inrelbawlna ngaih pawimawh a ni chu lawmawm a tih thu a sawi bawk a, inthlan nikhuaah kohhran leh tlawmngai pawlte’n ṭhahnem-ngai taka ṭawiawm a, inthlan muanawm tak a awm theih nana chanvo pawimawh tak an chelh ṭhin chu fakawm a ti a, Covid-19 hrileng do kawnga sawrkar leh mipui ṭangrual taka an thawhho-nate chu fakawm a ti bawk.

Vice President chuan Sustainable Development Goals (SDG) India Index 2021-ah Mizoram chu kum 2019-20 a rank 21-na a nih aṭanga kum 2020-21 Index-ah rank 12-naa a invawrh chho chu lawmawm a tih thu a sawi a. Hmasawnna atana inkalpawhna (transport infrsastructure) tihhma-sawn ngaih pawimawh a ni chu lawmawm a tih thu sawiin, kuthnathawktute tihmasawn leh chawisang tura Agriculture leh Horticulture kawnga state in hma a lakna te, Tourism leh industry tihhmasawn tura hma a lakna chu fakawm tiin, state hmalakna pui SEDP-in mipui dah pawimawh hmasa a hmalak a ni chu lawmawm a tih thu a sawi a, hmasawnna hna thawh leh hmalaknate reng reng chu tuna mite tan chauh nilo, kan tu leh fate chanvo tur tichhe lova, an tana ram ṭha leh nuam kan siam zel theihna tur zawnga kalpui tur a nih thu leh, mi harsa berte chawikanna tur hawi zawnga kalpui a nih tur thu a sawi.

State hmasawnna atan state leh central sawrkar chu inhnaih taka thawk dun tlat tur a nih thu sawiin, Vice-President chuan Mizoram tan pawh tun hnaiah Prime Minister’s Development Initiative for North-East (PM-DevINE) Scheme hnuaiah cheng vbc. 600 dah a nih thu a sawi a, India hmarchhak state-te hmasawnna sawrkar laipuiin a ngaihtuah thu a sawi a, mahni pianpui ṭawng ngaih pawimawh nachang hriat chu ṭul a tih thu a sawi tel a, ṭawng hrang hrang a tam thei ang ber thiam tum chu ṭha a tih rualin, chumi hma chuan mahni ṭawngah kan chian a, kan chawilar thiam hmasak a pawimawh a ni, a ti.

Vice President-in thu a sawi zawh hian House Leader Chief Minister Zoramthanga chuan lawmthu sawiin, Mizoram chu state buai berte zinga mi ni ṭhin kha tunah chuan state ralmuang ber a nih tak thu leh, tun thlenga Assembly rorelna boruak ṭha tak neih ṭhin a nih chhan pawh he state ralmuanna-in a ken tel thil a nih thu a sawi a, state dangte tan pawh he remna leh muanna hi entawntlak a nih ngei a beisei thu a sawi a ni.

He hunah hian Governor Hari Babu Kambhampati pawh a tel a ni.

