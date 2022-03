Restricted Area atangin Vengchung leh Thentlang hlip, Bukpui puang thar

Serchhip Vengchung Village Council huam chhung hmun ṭhenkhat leh Thentlang khua-te Restricted Area-a puan an nihna chu hlih a ni a, hetihlai hian Serchhip Bukpui chu Restricted Area-a puan thar a ni.

Vengchung leh Thentlangte hi Covid-19 hri kai hmuh chhuah an pun zel avang leh hri leng darh zel tur venna atan ni 22.2.2022 khan Restricted Area-ah puan an lo ni tawh a, contact tracing tihzawh tawh a nih tawh vang leh leh hri kaite an dam tak avangin ni 8.3.2022 tlai dar 5 aṭang khan Restricted Area a nihna hi hlih a ni.

Hetihlai hian Bukpuiah Covid-19 hri kai hmuh-chhuah an pun zel avangin Serchhip District Bawrhsap, Nazuk Kumar, IAS chuan nimin (11.3.2022) tlai dar 5 aṭang aṭanga thu leh awm hma atan Serchhip Bukpui chu hmun khuahkhirh bik (restricted area) atan a puang a, Restricted area chhunga cheng zawng zawngte chu mahni inah inkharkhip vek tura hriattir an ni a, Restricted area chhunga lirthei tlantlang reng reng chawlh emaw din emaw khap tlat a ni a, rikrum leh hmanhmawh-thlak thil ṭulah chuan VLTF remtihna leh sawrkar dan siamsa zawmin chhuah phal a ni thung a, he khuahkhirh-na hian phalna neite chu a huam lo a, he khuahkhirhna bawhchhiate chu Sec. 188 IPC hmanga hrem theih an nih thu thupekah tarlan a ni.

