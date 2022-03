Football thuthang (2.3.2022)

@ Manchester United chuan Napoli aṭanga Nigeria striker kum 23 mi, Victor Osimhen lakluhna atan £100m sen an tum lo. (Star)

@ Newcastle chuan Chelsea goalkeeper kum 27 mi, Kepa Arrizabalaga lakluh dan zawngin an thlithlai mek. (Mail)

@ David Beckham MLS club, Inter Miami chuan Lionel Messi lalut turin an tih theih zawng zawng an ti dwn a, Argentina international kum 34 mi hian tun seasonah hian a theih anga ranga Paris St-Germain chhuah-san dan a zawng a ni. (Miami Herald)

@ Real Madrid chuan player lakluh an tumte leh an player ni mekte contract thar an zawrh hma-in PSG aṭang France forward Kylian Mbappe, 23, lalut tura indawrna tihfel hmasak phawt dan an zawng. (Goal)

@ England winger Bukayo Saka chu Arsenal-ah contract thar a la ziak duh lo nia sawi a ni chungin Arsenalah “a la hlim takzet” tih a sawi. (Fabrizio Romano)

@ LA Galaxy chuan Spanish veteran centre-back Sergio Ramos, 35, lakluh dan an ngaihven a, Ramos hi fitness chungchang avangin PSG-ah harsatna a tawk mek a ni. (Foot Mercato)

@ Ajax chuan Marc Overmars chhuah hnuah Barcelona sporting advisor Jordi Cryuff chu an director of fooball turin lak an duh. (Marca)

@ Barcelona chuan AC Milan leh Ivory Coast midfielder Franck Kessie, 25, chu a thlawnin an lalut fel ṭep. (Sport)

@ Tunhnaia zirchianna thara a lan danin Chelsea chu Premier League-a football academy hlâwkpui ber an ni a, tun hnaiah Academy player hralhna aṭangin £175m an lalut tawh a ni. (CIES Football Observatory)

@ Roma-a contract thar la ziak hlei thei lo, Italy winger kum 22 mi, Nicolo Zaniolo lakluh tuma intlansiaknaah Juventus chuan hma an hruai mek. (Luca Bianchin)

@ Crystal Palace chuan Real Madrid midfielder Dani Ceballos, 25, chu an thlithlai mek. (Fichajes)

Like this: Like Loading...