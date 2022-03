Football thuthang (29.3.2022)

@ Barcelona chuan Brazil forward Raphinha, 25, chu kumin nipuia Leeds aṭanga lalut turin inremna an neihpui tawh. (Sport)

@ Barcelona hian inthuam ṭhatna atana player lakluha atan kumin nipui hian a player pasarih vel chhuahtir an tum a, Chelsea defender pahnih – Cesar Azpilicueta, 32, leh Andreas Christensen, 25-te chu Nou Camp-ah an lalut dawn nia sawi a ni. (AS)

@ Barcelona aṭanga Netherlands forward Memphis Depay, 28, lakluh tuma intlansiaknaah Tottenham chuan hma an hruai mek. (Mundo Deportivo)

@ England boss Gareth Southgate chuan West Ham midfielder Declan Rice, 23, chu nakina England captain tura ruahman niin a sawi. (Mirror)

@ Real Madrid chuan Arsenal leh Scotland defender Kieran Tierney, 24, chu £50m-a lei dil tumin an inbuatsaih mek. (Sunday Post)

@ Monaco leh France midfielder Aurelien Tchouameni agent chuan hian Real Madrid nen inremna an la nei lo tih a sawi avangin Chelsea beiseina a la nung thei zel. (Le Parisien)

@ Barcelona leh Spain midfielder Pedri, 19, chuan Lionel Messi, 34, chu Paris St-Germain-a a season hmasa ber harsa taka a hman hnuah Barcelona-ah let leh se a duh tih a sawi. (La Vanguardia)

@ Derby County boss Wayne Rooney, 36, chuan kum 14 mi a nih laiin Manchester United a pan duh lo tih a sawi a, a chhan chu Everton tana khelh a duh vang niin a sawi. (Sun)

