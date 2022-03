Ration card leh Aadhaar thlun zawm lote May, 2022 atangin ration pe tawh dawn lo

Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department chuan Ration Card leh Aadhar thlunzawm (Seeding) chungchangah thuchhuah siamin, adhaar leh ration card la thlunzawmlote chuan ni 20.04.2022 ral hma ngeiin an thlunzawm vek tur a ni a, hemi hun chhunga Aadhaar leh ration card la thlunzawm ve lote hnenah May, 2022 aṭanga an thlunzawm hma chu ration pek an ni tawh dawn lo tih a tarlang.

FCS&CA Department-in thuchhuah a siamah chuan, “The Mizoram Food Security Rules, 2015, Rule 9(7) in a tarlan angin Targeted Public Distribution System (TPDS) hnuaia beneficiary-te hi Ration Card nei tur chuan Aadhaar an neih a ngai a. Tin, Ration Card Management System (RCMS) ah hian Aadhaar tello in ration card a pek chhuah theih loh avangin Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department chuan kawng hrang hrangin mipuite hnenah ration card leh Aadhaar thlunzawm a ṭul thu hriattirna a lo chhuah tawh ṭhin a ni. Amaherawhchu, COVID-19 hripui avanga nunphung nasa taka a khaihlak avang leh turn anga chet lak a harsat avangin, tun thleng hian ration card leh Aadhaar thlunzawm lote pawhin ration an chân lohna’n Special Allotment te siamsakin, ePoS hmang lovin ration pek ṭhin an ni,” a ti a.

FCS&CA chuan, “He kalphung hi Sawrkar Laipui thupek kalh a nih avangin hetianga ePoS kaltlang lova (manual) ration inpek reng hi a remchang tawh lova, nunphung pawh a pangngai chhoh tawh avangin Sawrkar Laipui pawhin a thupekte khauh taka kengkawh turin State Sawrkar a rawn hriattir tawh a ni,” a ti.

FCS&CA chuan, “TPDS Control Order, 2015, Clause 8(4) chuan electronic platform (ePoS device leh digital weighing scale) chauh hmangin retailer (FPS dealers) te’n TPDS beneficiary te hnenah ration an sem thin tur a ni a tih laiin Aadhaar leh ration card thlunzawmlote tan ePoS device hmangin ration a lak theih loh a. Chuvangin Aadhaar leh ration card la thlunzawmlote chuan ni 20.04.2022 ral hma ngeiin an thlunzawm vek tur a ni a, hemi hun chhunga Aadhaar leh ration card la thlunzawm ve lote hnenah May, 2022 atanga an thlunzawm hma chu ration pek an ni tawh lovang a, an sawibuai thei lo bawk ang,” a ti bawk.

