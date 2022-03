Football thuthang (30.3.2022)

@ Barcelona-in Liverpool forward Mohamed Salah, 29, lak an tumnaah La Liga financial rules vangin an duh ang an tipuitling thei lo mai thei. (Mirror)

@ Liverpool chuan Borussia Dortmund English midfielder Jude Bellingham, 18, lakluh an tumnaah Real Madrid an el a ngai dawn. (Bild)

@ Leeds United chuan Brazil winger Raphinha, 25, manah £67m (euro 80m) an chhiar a, hetihlai hian Barcelona chuan a man atana an chhiar zatve chauh hi pek an rilruk thung. (Mirror)

@ Leeds hian Premier League aṭanga an tla a nih chauhin Raphinha hi a contract-a a release clause zatin chhuahtir an phal dawn chauh tih an sawi. (The Athletic)

@ Striker Paulo Dybala, 28, chuan Juventus-a a contract a hman zawh hunah kumin nipui hian Atletico Madrid zawm a duh a, hetihlai hian Inter Milan pawhin an ngaihven a, mahse Argentine Lautaro Martinez, 24, an hralh phawt loh chuan Dybala hi an lak theih loh hmel a ni. (Mundo Deportivo)

@ Borussia Dortmund chuan Chelsea striker Timo Werner leh Manchester United forward Anthony Martial, 26, te an ngaihven. (90Min)

@ Manchester United chuan England striker Marcus Rashford, 24, chu leh England left-back Luke Shaw, 26-te chu contract thar ziak tura dawr tumin an inpeih tawh. (ESPN)

@ PSV Eindhoven aṭanga Netherlands winger Cody Gakpo, 22, lakluh tuma intlansiaknaah Arsenal chuan hma an hruai mek. (Voetbal International)

