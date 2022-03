Thingdawla School of Nursing atanga GNM zirchhuakte thlahna hun hmang

Nimin chawhnu khan School of Nursing, Thingdawl, Kolasibah zirlaite thutiam lakna hun ṭum hnihna ‘2nd Capping & Lamp Lighting’ leh General Nursing and Midwifery 2nd Batch zirchhuakte thlahna hun hman a ni a, K.Laldawngliana, MLA, Tuirial Assembly constituency chu khuallian niin, Lalbiaksangi, Jt. Director Nursing (rtd.) chuan thutiam lâkna hun hi a kaihruai a ni.

K.Laldawngliana chuan rinawmna leh dikna chu khawi hmunah pawh a dinchan ṭhin thu sawiin, mihring hriselna enkawl tur a hna pawimawh tak, Nursing hna chu rinawm tak a thawk turin a chah a. School of Nursing, Thingdawl aṭanga Mizoram Nursing Council exam-a Topper-an awm chu fakawm a tih thu sawiin Topper hnenah ₹10,000/- a ruahman ṭhin tur thu a sawi bawk a ni.

School of Nursing Thingdawl, Kolasib hi Mizoram sawrkar hnuaia GNM School pahnihna ni turin 11 December, 2017 khan ṭan a ni. Ministry of Health & Family Welfare, Government of India in bultanna tur sum pein Hospital & Medical Education, Health & Family Welfare Department hnuai a awm a ni a, a zau zawng hi 25595.60 Sq/metre a ni. Tun dinhmun ah School of Nursing, Thingdawlah hian Principal 1, Tutor 5, Warden 1, LDC 2, Driver 2, Group-D 4 an awm a, zirlai 61 an awm mek bawk a ni. SONT hian kum 2021 Mizoram Nursing Council Board Exam Final year result ah khan 1st Position, 3rd Position, 4th Position leh 6th Position-ah mi 3 leh 10th Position mi 2 ten an hauh a, nimin khan GNM zirchhuak mi 17-te thlah an ni.

Like this: Like Loading...