India rama zuk leh hmuam ti nasa berte zingah Mizoram a tel

Zirchianna aṭangin India rama zuk leh hmuam ti nasa berte zingah Mizoram chu telin, kum 13-15 inkarah India rama vaihhlo leh a kaihhnawih ti nasa ber chu Mizoram niin, kum 15 chung lamah Mizoram chu pahnihna a ni.

National Health Mission Mizoram hnuaia National Tobacco Control Programme (NTCP) leh MJA Gen. Hqrs. ṭangdun chuan nimin khan Aizawl Press Club-ah MJA Golden Jubilee pualin member-te tan ‘Workshop cum consultative meeting on Global Youth Tobacco Survey-4 (GYTS-4) & Tobacco Free Educational Institutions’ neih a ni a, he huna NTCP hnuaia State Tabacco Control Cell-a state consultant R Lalremruata sawi danin, Mizoram dinhmun zirchian-na GYTS-4-ah kum 13-15 inkarah sikul hrang hrang 21-a zirlai 1404 aṭangin zirchianna neih a ni a. An zirchianna aṭangin kum 2019-a GYTS-4 aṭanga a lan danin Mizoramah kum 13-15 zinga zaa 58-in zuk leh hmuam an ti a, India ramah a sâng ber a. Zuk leh hmuam ti kum 13-15 zingah zaa 52 chuan survey neih hma thla 12 chhung khan nghei an lo tum a, Mizorama zuk leh hmuak ti kum 13-15 zingah zaa 64 chu mipa an ni a, zaa 36 chu hmeichhia an nih thu a tarlang.

Tripura chu kum 15 chung lamte dinhmun zirchianna GATS-ah zuk leh hmuam ti nasa ber an ni a, Mizoram chu pahnihna niin, zaa 58.7 te’n zuk leh hmuam an ti a, GYTS-ah zaa 58 in zuk leh hmuam an ti thung.

Kum 2003-ah India ramah kum 13-15 zingah zaa 16.9 te’n zuk leh hmuam an ti a, kum 2006-ah zaa 13.7, kum 2009-ah zaa 8.5 ah an tlak thu tar lan a ni bawk.

Zirlai kum 13-15 inkar vaihlo aṭanga siam tihching zingah nghei tum mek zirlai zaa 52 an awm a, zirlai meizuk ching zaa 53 chuan nghei an tum mek a, zaa 59 chuan a hmuam chi nghei an tum a, zaa 50 chuan a ngawl an lo vei tawh an sim a ni.

He hunah hian National Health Mission project director Dr Eric Zomawia chuan, zuk leh hmuam ti hi ram changkangah an tlem telh telh tih sawiin, zuk leh hmuam ti zaa 80 chuang chu ram changkang lo a mi te an nih thu a sawi.

Dr Eric Zomawia chuan, khawvelah kum khatah vaihlo leh a kaihhnawih vangin mihring maktaduai 8 vel thi ṭhinin, he’ng zinga maktaduai 7 vel chu zuk leh hmuam ti an nih thu a sawi a. Mi dang maktaduai khat chuang hret te chu zuk leh hmuam ti lo, an bula mite tih avanga thi an nih thu a sawi a, Mizoram chu vaihlo leh a kaihhnawih laka natna vei theih hrang hrang-ah India ram pumpuiah pa-khatna a nih thu a sawi bawk.

MJA President Zonun-sanga Khiangte chuan, zuk leh hmuam laka MJA member zingah fihlim an tam thu a sawi a, mei zu mi MJA member-ah zaa 10 an tlin a rin loh thu sawiin, MJA-ah meizial zuk ching thar an awm lo nia an hriat thu te a sawi bawk.

Dr. H. Lallianthangpuia, State Nodal Officer, NTCP pawhin vaihlo leh a kaih-hnawih ngawl vei lamah a ṭha zawngin hma kan sawn zel thu sawiin, Mizoram khaw hrang hrangah Tobacco Free Zone puan theih tur an neih mek thu a sawi a ni.

