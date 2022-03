STP-in ISL champion team-a tel Serchhip tlangval an chhuang

Serchhip Ṭhalai Pawl (SṬP) chuan nimin khan thuchhuah siamin, India football-a inelna sang ber, Indian Super League (ISL) Champion Team-a tel Serchhip Tlangval Mark Zothanpuia an chhuang hle tih an sawi.

Ni 20.3.2022 khan Indian Super League (ISL) final khelh zawh takah Serchhip tlangval, Mark Zothanpuia khelhna Hyderabad FC chuan Kerela Blaster FC hnehin an champion a. Serchhip Ṭhalai Pawl chuan Indian Super League(ISL) Champion team-ah Serchhip tlangval Mark Zothanpuia S/o S.Vanlalchhunga New Serchhip a tel chu ropui an tih thu leh an chhuan thu an sawi a, Serchhip khua tihmingṭhatu Mark Zothan-puia chu a kal zelna turah thinlung takin duhsakna an hlan tih an tarlang.

Serchhip Ṭhalai Pawl hruaitu hlui leh hruaitu tharte chuan nimin khan mawhphurhna inhlanin, executive member tur mi engemawzat an ruat thar nghal a ni.

Like this: Like Loading...