Mathematics Summer Day Camp hawng

Mizoram Mathematics Society (MMS), Mizoram Science, Technology & Innovation Council (MISTIC) leh Pachhunga University Mathematics Department-ten pawl 9 leh pawl 11 zir zo chiahte tana kar khat awh tur chhiarkawp zirhona runpui an buatsaih, Mathematics Summer Day Camp chu nimin khan Human Resources Development Board Vice Chairman L.Thangmawia, MLA chuan Pachhunga University College-ah a hawng.

L.Thangmawia chuan thu sawiin, Mizote zingah Mathematics hi subject hara ngaihna la awm bawk mahse zirtirtute an ṭhat chhoh tak zel avangin a nihna dik tak an hre chho mek zel a, zirlaite pawhin an chhiarkawp zirlaibu piah lam zir belh châkin Summer Day Camp, kum tina MMS-in a buatsaih ṭhinah pawh an tel ṭha thei hle a ti

He campah hian zirlai 59, pawl 9 zo chiah zirlai 24 leh pawl 11 zo chiah zirlai 35 an tel a, Mathematics an zir zelna tura pawimawh advance topic hrang hrang zir pui an nih bakah Mathematics help Desk te siam a ni bawk.

