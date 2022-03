Mipuiten thu an awi loh vangin Vawk pulhri leng a rem thei lo:AH & Vety Minister

Animal Husbandry & Veterinary Minister Dr. K. Beichhua chuan Mizoram a vawk pul hri (African Swine Fever) leng rem theih loh chhan chu mipuiten thu an awih tawk ṭhin loh vang a ni a ti.

Nimina Siaha District Veterinary Hospital hawnnaah thu sawiin, Dr K. Beichhua chuan State pawn lam aṭanga vawk lakluhte sawrkarin a khap a, mahse a rûka lo lalut duhtawk an awm leh ṭhin thu sawiin, tunah pawh Sakawrdai leh Champhai lamah hri hmuhchhuah a ni leh a, he hri hi Vety Department chauh chuan do hneh chi a ni lo a, mipuite ṭanrual a ngai a, mipui pawh sawrkarin khapna thu a chhuahte zawm a, mitinte fimkhur a ngai a ni, a ti bawk.

Minister chuan District Vety Hospital an hawng thei ta chu Siaha tan ni chhinchhiah tlak a ni tiin, Hospital hawn tak chu Siaha mipuiten neitu rilru pu chunga an enkawl a, an hman ṭangkai thiam a ngai a, he ramin a tlakchham thil pawimawh tak chu neitu rilru putna châng kan hriat ṭhin loh hi a ni, a ti a, mi taima lo an intodelh thei lo a, intodelh lovin a changkan theih lo a ni, tiin, Siaha mipuite chu taima turin a fuih a, Minister chuan tun sawrkar hian District 7-ah Vety Hospital a sa mek a, 5 hawn tawh a ni a, 2 pawh reilo teah hawn theih a ni ang a ti.

Siaha District Veterinary Hospital hi NABARD-RIDF aṭanga sak niin, a sak nan ₹119,22,000/- ruahman a ni a, October 2019 ah sak ṭan niin, March 2022 ah sak zawh a ni.

A building zau zawng hi 259.20Sq Metre a ni a, Zopa chhiara chhawng 2 a ni. Ground floor-ah Operation Theater, Recovery Room, Examination Room, Veterinary Officer room, Registration Room leh Waiting Room te a awm a, Toilet 3 a awm bawk. 1st Floor-ah hian room 5 awmin, staff room, computer room, store room te a awm a, toilet 3 a awm bawk.

