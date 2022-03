SEDP vawi khatah nuai 3-in kan pe nghal dawn tih kan sawi lo:CM

Chief Minister Zoramthanga, MNF Party President ni bawk chuan Assembly Session-ah Opposition lam thusawi te chu an Minister leh MLA ten chiang tak leh dik takin an hrilhfiah zel a, sawi chhun-zawm tur an hre lo a ti a, “SEDP an sem thei lovang” an tih pawh, an sem dawn a, an sem tak tak ang tih an hlau leh a, ‘Nuai 3 an intiam a, Nuai 3-in sem an tum lo’, an ti leh a, amaherawhchu vawi khatah nuai 3-in an pe nghal dawn tih an sawi lo a, tunah hian a thawh khat nan ₹50,000/-in an pe dawn a, thawh 2, thawh 3 a awm zel dawn a, a ṭul chuan nuai 3 aia tam pawh an pe mai dawn tih a sawi.

He thu hi nimina Lungleia MNF Party Office-a thu a sawinaah Zoramthanga chuan sawiin, eptu lamin sawichhiatna nasa takin zawng mahse sawichhiatna tur an hriat loh avangin Congress sawrkar hun aṭanga an contractor leh supplier Abua leh Kamrula-te hmangin an bei niin a sawi a, he mite pahnih hian an sawrkarah hian a hmawr tê pawh an khawih phak lo tih a sawi a, Mizo-ram hmun hrang hrangah MNF thlipui a tleh leh mek a,Varparh arsi chu a eng zual zel a’ tih ang khan he Party hi Pathian in a chawi sang zel dawn a ni, a ti.

Zoramthanga hian Lunglei a hun a hman zawh hian Tlabung a pan nghal a ni.

