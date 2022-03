MJA Golden Jubilee lawmna pualin MJA member-ten thisen pe

Mizoram Journalists’ Association (MJA)-in kum 50 a tlinna, Golden Jubilee lawmna chi khat atan nimin khan Civil Hospital Aizawl Blood Bank tan a thlawnin thisen unit 16 an pe a, thisen petu hi mipa 15 leh hmeichhia pakhat an ni.

MJA hian kumin January 7 khan Jubilee mei dêtin Golden Jubilee lawmna a hmang ṭan a, MJA Gen. Hqrs. bakah District MJA hrang hrangten Jubilee pual hian hun an buatsaih tawh a ni. Gen. Hqrs. chuan workshop chi hnih – ‘Workshop on Stress and Stress Management’ a nei tawh a, vaihlo chungchangah workshop cum consultative meeting nei leh turin an inruahman mek a ni bawk.

Like this: Like Loading...