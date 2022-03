SEDP board 14 inenkawlna senso cheng vbc. 2.97

SEDP hnuaia board 14 ten kum khat chhunga inenkawlna nana an sum hmanral zat chu ₹2,97,38,170 a tling a, School Education chu board 14 te zinga sum hmang hnem ber an ni.

GAD in notification a tihchhuaha a tarlan danin, SEDP board chairman te chuan minister an nih anga hlawh an lak bak hlawh dang an nei lo a, vice chairman zinga MLA te pawhin MLA hlawh bak hlawh dang an neilo. Hetihlai hian vice chairman zinga MLA ni lote chuan thla tin ₹40,000 an hlawh thung.

Mizoram sawrkara Finance department chhinchhiah danin, SEDP board 14 zingah kum khat chhunga inenkawl nan a sum hmang hnem ber chu School education hnuaia SEDP board, Human Resource Development Board (HRDB) niin, ₹68,16,650 an hmang a, an hmalakna lian tham hrang hrang zingah, Mizoram Language Development Board a lo pian theih nan leh Mizo Language Development Board Bill 2022 a hlawhtlin theih nan School education an thawhpuina a tel.

HRDB baka inenkawlna atana sum hmang hnem PWD (Road & Insfra-structure Development Board) chuan kum khat chhung inenkawlna atan ₹40,68,000 hmangin, sawrkar laipui leh sum pe theitu (funding agency) hrang hrang hnena thehluh tur project rawtna te siamin hma a la mek a, sum hai chhuah erawh an la nei lo.

